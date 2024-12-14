Kar yağışının etkili olduğu Samsun’da kapanan 80 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Sibirya’dan Türkiye’ye giren soğuk hava dalgası Samsun’da da etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapanırken, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıları doğrultusunda teyakkuzda bekleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla müdahalede bulundu. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarına başladı. İl genelinde kapanan toplam 80 mahalle yolu, karla mücadele edilerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, kardan kapanan yolların tamamının ulaşıma açıldığını ve an itibarıyla Samsun’da kapalı mahalle yolunun bulunmadığını bildirdi.