Konya’nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Bozkır ilçesi Dere Mahallesi’nde bulunan Mustafa Deniz’in yaşadığı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında başladığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Mustafa Deniz’in cansız bedeni bulundu. Deniz’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.