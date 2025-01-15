Tekirdağ Çorlu’da yağışlı havada çöken asfalt yolda mahsur kalan otomobil, kepçenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta meydana geldi. Görkem Bakiş idaresindeki 59 AHL 084 plakalı otomobil, yağmur suyuyla kaplı yolun çökmesi sonucu çukura saplandı. Aracını çukurdan çıkaramayan Bakiş’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların da çabası sonuç vermeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. Otomobil yaklaşık 2 saat sonra belediye kepçesi yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Görkem Bakiş, “Arabamla hemen üst sokaktaki evime doğru giderken, su birikintisi dolayısıyla çukuru ne yazık ki fark edemedim. Aracımın sağ tekerleğini saplandığı yerden bir türlü kurtaramadık. Polisi ve belediyeyi arayıp yardım istedik. Belediye kepçesi geldi, aracımı düştüğü yerden çıkardı. Maddi hasarım var” dedi.