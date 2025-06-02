Tekirdağ Süleymanpaşa’da denize açılan bir tekneye eşlik eden iki yunus, kısa süreli görsel bir şölene imza attı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize açılan İlkay Dönmez’in teknesine iki yunus eşlik etti. Dans edercesine yüzen yunuslar, tekneyle birlikte bir süre ilerledi. İlkay Dönmez, doğanın bu nadir ve etkileyici anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde, yunusların su yüzeyinde senkronize şekilde zıpladığı ve tekneye oldukça yakın mesafede yüzdüğü anlar dikkat çekti. Yaklaşık birkaç dakika boyunca tekneyle birlikte hareket eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Yaşadığı deneyimi paylaşan Dönmez, "Yunusların yanımızda yüzmesi, doğayla iç içe harika bir andı. Sanki bizi uğurluyor gibilerdi. Denizde geçirdiğimiz bu anlar bizim için unutulmaz oldu" dedi.

Tekirdağ açıklarında nadiren rastlanan bu görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.