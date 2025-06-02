Kepez Belediyesi tarafından Çankaya Mahallesi’ne kazandırılan ilk kapalı pazar alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Pazartesi günleri kurulacak pazarda 340 esnaf tezgâh açacak.

Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde vatandaşlara modern alışveriş imkânı sunacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve 5 bin 731 metrekare alana kurulan kapalı pazar, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yanı sıra, mahalle muhtarı, esnaf odası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Pazarcı esnafımızın yanındayız"

Antalya Semt Pazarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Bucak ise, Başkan Kocagöz’ün göreve geldiği günden bu yana pazarcı esnafına destek verdiğini belirterek, "Kepez’deki 24 pazarın tahsisleri tamamlandı. Mahkeme kararlarıyla engellemeye çalışsalar da Başkanımız her zaman esnafın yanında oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da pazarın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Burası sadece pazar yeri değil"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuşmasında Çankaya Mahallesi’ne kazandırılan bu pazarın ilk kapalı pazar olma özelliğini taşıdığına dikkat çekerek, "340 pazarcı esnafımız burada rızkını kazanacak. Burası sadece bir pazar değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal etkinliklerde de kullanabileceği bir alan" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde verilen destekten dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Kocagöz, "Cezaevi sürecimde yanımda olduğunuz için minnettarım. Sizler için ne yapsam az" ifadelerini kullandı.

"Çözüm üretmek için buradayız"

Pazar alanında geçmişte bazı sorunlar yaşandığını hatırlatan Başkan Kocagöz, "Biz bu makamlara mazeret değil, çözüm üretmeye geldik. Esnafımızla el ele vererek bu alanı kullanıma hazır hale getirdik. Hayırlı uğurlu olsun, rızkınız bol olsun" dedi.

Esnafı tek tek ziyaret etti

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte pazar alanı resmen hizmete açıldı. Başkan Kocagöz, tezgâh açan esnafı tek tek ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Kocagöz, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çankaya Kapalı Pazarı, haftanın her Pazartesi günü hizmet verecek ve toplam 340 esnaf tezgâh açacak.