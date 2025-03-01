Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde devam eden bir inşaatın faaliyetleri çevresinde bulunan binalara kayma ve göçme tehlikesi oluşturduğu gerekçesi ile durduruldu.

Konuyla ilgili Emirdağ Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz merkezinde bulunan Emirdağ Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an Kursu (Taş Konak yanı) komşu parselinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında kursumuzda eğitim devam ederken çocuklarımız için tehlike oluşturduğu belirlenmiştir. Çocuklarımızın canını tehlikeye atan inşaat faaliyeti belediye tarafından durdurularak mühürlenmiş olup Ş.Ü. isimli müteahhit firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.