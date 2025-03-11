TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, “Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır.” dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, parlamento muhabirlerinin fedakarca çalışan ve ilişkilerini fevkalade iyi yönetebilen nadide gruplardan bir olduğunu ifade etti.

Parlamento muhabirlerinin, TBMM'nin hem yasama hem yürütme faaliyetlerine önemli bir destek sunduklarını, TBMM'de yapılan faaliyetleri hem dışarıya anlatmak, Meclis'in itibarını, onurunu güçlü bir şekilde aktarmak için önemli bir gayretin içerisinde olduklarını belirten Kurtulmuş, bundan dolayı TBMM Başkanı olarak parlamento muhabirlerine teşekkür etmeyi bir borç bildiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan son gelişmelere de değinen Kurtulmuş, "Bu topraklar bize vatan yapıldığından bu yana Türkler, Kürtler, Sünniler, Aleviler, farklı etnik kökenden insanlar birlikte yaşıyoruz. Aramıza zaman zaman ayrılık tohumları ekilmeye çalışılmasına rağmen hiçbir zaman başarılamamış ve bunların hepsi bertaraf edilmiştir. Ama ne yazık ki ülkemizin son 40 yılında terör örgütü vasıtasıyla özellikle Türkiye'deki bu birliği, beraberliği, milli bütünlüğü ortadan kaldırmak isteyen, Türkiye'nin ayaklarına pranga vurmak isteyen, Türkiye'nin önünü, yolunu kesmek isteyenler, terör örgütlerinden medet olmuşlar, onları vekalet savaşlarının unsurları, vekilleri olarak kullanmışlardır" dedi.

Şeffaf, açık, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sürecin yürütülmesine gayret edildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu çerçevede de hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bölgesinde etnik ve mezhebi, dini farklılıklar artık çatışma alanları haline dönüştürülmüşken, Türkiye'nin var olan bu terör belasını tarihin çöplüğüne atması ve arasındaki var olan kardeşliği de ilanihaye kıyamete kadar devam etme iradesini ortaya koyması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için süreci hiçbir şekilde şahsileştirmeden, bir siyaset pazarı haline getirmeden, burada milletimizin milli menfaatlerini, milletimizin birliğini ve dirliğini sağlayacak bu süreci inşallah tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"TERÖR TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN İLANİHAYE KALKACAKTIR"

Bunun için basın mensuplarının da sürece olumlu katkılarının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakının bu süreçte gösterdiği duruş, samimidir ve yapıcıdır, sürece pozitif katkı sağlamak amaçlıdır. Ümit ederim ki medyanın da destekleriyle ortaya çıkan bu durum tamamıyla iyi bir şekilde sonuçlandırılacak ve terör, Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkacaktır." dedi.

Türkiye’nin gündeminden terörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakinen ilgilendirdiğini belirten Kurtulmuş, "Sizi temin ederim ki Türkiye'nin gündeminden terörün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye'nin oluşması, aynı zamanda bölgede de terörün yalpalaması ve terörün bölge gündeminden de kalkmaya başlamasının ilk adımı olacaktır. Onun için diyoruz ki terör örgütünün tasfiyesi, bütün bölge ülkelerini de yakinen ilgilendiren, bu bölge ülkelerinin de yakından takip etmeye çalıştıkları ve kendi gelecekleri için de olumlu sonuçlar çıkarabilecekleri tarihi bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bütün dünyada esenliği, barışı, adaleti sağlayacak günlerin gelmesi için mücadele edeceklerini belirterek, "Bunun için başta Türkiye olarak, birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği hep beraber tesis edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından parlamento muhabirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.