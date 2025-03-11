İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde tüm partilerin grup başkan vekilleri ve meclis üyeleri aynı sofrada birlikte oruç açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri aynı sofrada buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mart ayı olağan meclis toplantısı ardından iftar yemeğine ev sahipliği yaptı.

İftara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Başkan Tugay, "Beraber çalışıyoruz. Zaman zaman birbirimizi eleştiriyoruz. Zaman zaman o anki duygularla birbirimize bir şeyler söylüyoruz. İzmir için iyi niyetle çalıştığımıza inandığımız arkadaşlarımızın bana yönelik sözleri itibariyle kendi hakkımı böyle bir zamanda helal ediyorum. Bundan sonraki zamanda da daha pozitif bir iletişimle, ortak çalışma kültürünü daha da geliştirerek şehrimize hizmet etmeyi diliyorum. Allah hepimize yardımcı olsun. Şehrimiz için daha güzel şeyler yapabilelim” dedi.