Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesinin önemli ulaşım akslarından biri olan Yaka Mahallesi Atatürk Caddesi’nde kapsamlı bir yenileme çalışmasına başladı. Toplamda 1300 metre uzunluğa sahip cadde, 13 metre genişliğinde çift gidiş çift geliş olarak düzenlenirken, modern aydınlatma sistemleri ile de donatılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını güçlendirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Tavas’ta yapılan çalışmayla mevcut yol tamamen yenilenirken, caddenin aydınlatma sistemleri de çağdaş standartlara uygun şekilde baştan sona değiştirilecek. Kaldırımlar düzenlenip yol kenarları estetik dokunuşlarla güzelleştirilecek. Böylece sürücüler ve yayalar için hem daha güvenli hem de daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlanmış olacak.