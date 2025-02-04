DENİZLİ (İHA) – Denizli’yi Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında temsil eden Tavaslı altı sporcu, kazandıkları 7 madalyayla büyük bir gurur yaşattı.

Denizli’yi Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonasında temsil eden Tavaslı altı sporcu, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Tavaslı sporculardan Elif Asya Erdem – Minik Kızlar 1. ve 2. Tur Türkiye Şampiyonu, Mehmet Efe Urlu – Minik Erkekler 1. Tur Türkiye ikincisi, Hasan Sarıkoyuncu – Minik Erkekler 1. Tur Türkiye üçüncüsü, Yusuf Bosun – Yıldız Erkekler 1. Tur Türkiye üçüncüsü, Aslıhan Onuk – Genç Kızlar 1. Tur Türkiye üçüncüsü ve Osman Sarıkoyuncu ise Büyük Erkekler 2. Tur Türkiye üçüncüsü oldu.

Tavas’a büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "30 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 2. Ayak Turnuvalarında sporcularımız 7 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve en büyük destekçileri olan ailelerini yürekten kutluyorum. Bu başarı, azmin, çalışmanın ve inanmanın sonucudur. Tavas’ın evlatları daha büyük başarılara imza atacak, biz onlara inanıyoruz. Sporun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgili gençler, başarılarınız daim olsun" dedi.