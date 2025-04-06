9 günlük bayram tatilinin 8 günlük trafik bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin 8'inci gününde 10 kişinin, toplamda ise 72 can kaybının trafiğe kurban gittiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bayram Tatilinin 8. gününde 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı payaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 8. gününde (5 Nisan 2025 Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 925 kişi yaralandı.

Tatilin ilk 8 gününde ise toplam 72 can kaybının olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, kazalarda 8 bin 313 yaralının olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, “Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin” çağrısını yineledi.

Bu arada polis ve jandarma trafik ekipleri denetimlerini sürdürürken, 8. günde 594 bin 122 araç kontrol edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 22 bin 714 araca hız ihlali, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler uygulandığını ifade ederek, aşırı hızdan kaçınılması, emniyet kemeri takılması ve cep telefonu kullanılmaması uyarısında bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef ????10 vatandaşımız hayatını kaybetti, ????925 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef ➡️… pic.twitter.com/8fzWBN5i2d— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 6, 2025