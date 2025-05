Memur-Sen Mersin İl Engelliler Komisyonu Başkanı Hasan Işık Engelliler Haftası münasebeti ile yayımladığı basın açıklamasında , '' Geçtiğimiz 20 yıllık hükümet döneminde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlama adına önemli ve öncü adımlar atıldığını biliyoruz '' dedi.

Başkan Işık yaptığı Basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, Memur-sen Engelliler Komisyonu olarak amacımız engelli kardeşlerimizin sesini daha gür duyurmak, haklarını kararlılıkla savunmak ve toplumumuzda bu önemli konuda farkındalığı artırmaktır. Engelliliğin bir noksanlık değil, hayatın doğal bir parçası ve insanlığımızın zenginliği olduğuna yürekten inanıyoruz. Memur-Sen olarak temel düsturumuz, her bir bireyin eşit haklara sahip olması ve onurlu bir yaşam sürme hakkının dokunulmazlığıdır. Engelli kardeşlerimizin de eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda ayrımcılığa maruz kalmadan, etkin ve katılımcı bireyler olarak yer almaları en doğal hakkıdır ve bu beklentimizi her platformda dile getiriyor, getirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizde ve küresel ölçekte engelli kardeşlerimiz hala pek çok engelle karşılaşmaktadır. Fiziksel erişilebilirlik sorunları günlük yaşamı zorlaştırırken, eğitim ve istihdam alanındaki bariyerler potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarını engellemektedir. Sosyal hayata katılımda yaşanan güçlükler ve zaman zaman karşılaşılan ayrımcı tutum ve davranışlar, engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.Memur-Sen Engelli Komisyonu olarak, bu sorunların çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaktayız. Engelli kamu çalışanlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, atama süreçlerinde adil ve şeffaf uygulamaların hayata geçirilmesi en temel önceliklerimiz arasındadır. Kamu kurumlarında engelli dostu bir kültürün yerleşmesi, erişilebilirlik standartlarının ülke genelinde yaygınlaşması ve engelli çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için aralıksız çaba gösteriyoruz.

Geçtiğimiz 20 yıllık hükümet döneminde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlama adına önemli ve öncü adımlar atıldığını biliyoruz. İlk kez hayata geçirilen evde bakım desteği, bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerinin yanında yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanımış, kamu istihdamında engelli çalışan sayısının 5 binden 77 binlere ulaşması tarihi bir başarıdır. Erişilebilirlik mevzuatının oluşturulması da engelsiz bir yaşam ortamının yasal zeminini hazırlamıştır. Bu kazanımlar, devletimizin engellilere yönelik sosyal politikalarındaki samimi ve kararlı iradenin bir göstergesidir. Ancak, Memur-Sen’in de haklı olarak dile getirdiği gibi, ne yazık ki son birkaç yıldır yapılan bazı düzenlemeler, elde edilen bu önemli kazanımları zayıflatmakta ve sahada ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan bazı gelişmeler, engelli kardeşlerimizin kazanılmış haklarında ciddi kayıplara yol açmıştır. Özellikle "bazı kamu kurumlarında engelli kadrolarına yapılan atamalardaki azalma", "mevcut yasal düzenlemelerde engellilerin aleyhine yapılan değişiklikler", "sosyal destek mekanizmalarında yaşanan aksaklıklar" “Engellilerin aldıkları ortez, protez ve araçlarla ilgili sıkıntılar” “iptal edilen ya da verilmeyen engelli raporları” bu vb.Bu tür uygulamalar, engelli kardeşlerimizin umutlarını kırmakta ve toplumsal hayata katılımlarını zorlaştırmaktadır. Kazanılmış haklardan geri adım atılması kabul edilemez bir durumdur ve Memur-Sen olarak bu konudaki rahatsızlığımızı ve tepkimizi açıkça ifade etmek istiyoruz.

Unutmamalıyız ki, engelli kardeşlerimize sunacağımız her türlü destek ve imkan, aslında toplumumuzun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Onların yeteneklerini keşfetmek, potansiyellerini açığa çıkarmak ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılım sağlamak, ülkemizin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacaktır.

Bu anlamlı haftada, tüm kamu yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına, değerli basın mensuplarına ve toplumun her bir ferdine seslenmek istiyorum: Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı sorunlara karşı daha duyarlı olalım, onların haklarını savunmada omuz omuza duralım. Empatiyle yaklaşalım, var olan engelleri hep birlikte aşalım ve daha kapsayıcı, daha adil bir toplum inşa edelim. Son zamanlarda yaşanan hak kayıplarına karşı da sesimizi yükseltmek, bu olumsuz gidişata dur demek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Memur-Sen olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya, onların haklı mücadelelerinde destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nın, toplumsal farkındalığın artmasına, son zamanlardaki hak kayıplarının telafi edilmesine ve engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükselmesine vesile olmasını diliyorum.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.