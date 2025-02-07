DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde belediye ekipleri logar tıkanıklıklarına ve taşkınlara karşı önlem alıyor.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı sonrasında belediyeler teyakkuza geçtiler. Çilimli Belediyesi kar yağışı sebebiyle oluşabilecek logar tıkanıklıkları ve su taşkınlarını önlemek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, kar yağışı sonrasında yollarda kar kürüme kaldırımları temizleme ve taşkın ve logar tıkanıklarına karşı ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek "Ekipler yağmur suyu kanalları ve logar kapakları düzenli olarak kontrol edilerek olabilecek aksaklıkların önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Güvenli ve sorunsuz bir kış için çalışıyoruz" dedi.