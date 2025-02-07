Sakarya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ilçesinde A.A.Y. ve C.A. isimli şahısların ev, üst ve araçlarına yapılan aramda 820 gram metamfetamin, 340 gram bonzai, 80 ml kara mil sıvı amfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 bin TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.