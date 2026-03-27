Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli bir noktada inşa edilen taş duvarlar ile ulaşım ve yaya güvenliği artırıldı.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde ulaşım ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Cırbıklar Mahallesi'nden gelen talepler üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen keşif çalışmaları sonucunda, risk oluşturan noktada taş duvar uygulaması hayata geçirildi.

Toplam 35 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde inşa edilen taş duvar ile hem yol güvenliği hem de yaya geçişleri daha güvenli hale getirildi. Yapılan çalışma sayesinde bölgede yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenirken, mahalle sakinleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde benzer ihtiyaçları tespit ederek, güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.