Mersin'in Tarsus İlçesinde öğrencilerle 'Devletin eli sofranın bereketi' buluşması gerçekleştirildi.

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Devletin Eli Sofranın Bereketi' projesi kapsamında, Eczacı Sabri Aydın Ortaokulunda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte öğrencilerle bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen okulda sıcak ve samimi bir atmosferin oluştuğu etkinlikte, öğrencilerin güne daha huzurlu ve güçlü başlamaları hedeflendiği belirtildi. Programda öğrencilerle yakından ilgilenen Anteplioğlu, devletin eğitime verdiği desteğin yalnızca maddi boyutla sınırlı olmadığını güven, umut ve sahiplenme duygusunu da kapsadığını vurguladı. Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, paylaşma kültürünün ve sosyal sorumluluk bilincinin eğitim ortamlarına kattığı değer gözler önüne serildi.