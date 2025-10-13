Mersin’in Tarsus ilçesinde kaldırım işgallerine izin verilmiyor.

Bu kapsamda Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların güvenli ve rahat biçimde yürüyebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Makam mevkii başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden masa, sandalye, ürün stantları ve uygunsuz araç parkları tespit edildi. Ekipler, esnaf ve vatandaşları yasal sınırlar hakkında bilgilendirerek birçok kez uyarıda bulundu. Ancak uyarılara rağmen işgale devam eden 12 işletmeye idari para cezası kesildi. Ayrıca ruhsatı bulunmadığı belirlenen 3 işletmeye ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları için resmi tebligat yapıldı.

Tarsus Belediyesi, yapılan uygulamaların cezalandırma amacı taşımadığını, engelli, yaşlı, çocuk ve tüm vatandaşların kaldırımları güvenle kullanabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

"Kaldırımlar hepimizin ortak alanı"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin amacının kent düzenini korumak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Kaldırımlar hepimizin ortak alanı. Amacımız kimseyi zor durumda bırakmak değil, şehrimizi daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek. Defalarca yapılan uyarılara rağmen işgale devam eden 12 işletmeye ceza uyguladık, 3 işletmeye ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaları için tebligat verdik. Daha yaşanabilir bir Tarsus için bu süreci hep birlikte yürütmeliyiz."