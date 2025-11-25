Mersin'in Tarsus Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında personeline yönelik eğitim ve etkinlikler düzenleyerek şiddete karşı farkındalık oluşturdu.

Tarsus Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında anlamlı bir program düzenleyerek hem kurum içinde farkındalığı artırdı hem de toplumda dayanışma mesajı verdi. Meclis salonunda bir araya gelen belediye personellerine emniyet birimleri tarafından KADES eğitimi verildi. Eğitim sonunda tüm personellerin telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek muhtemel acil durumlarda hızlı müdahale bilinci güçlendirildi. Ardından hazırlanan pano üzerine personelin turuncu el izleri yerleştirildi ve şiddete karşı ortak duruş güçlü bir sembolle ifade edildi.

Tarsus Belediyesinin, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını yıl boyunca eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve sosyal destek projeleriyle sürdüreceği belirtildi.

'Şiddetin her türlüsünün karşısında cesaretle durmaya devam edeceğiz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kadına yönelik şiddetin toplumun en acil sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak 'Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir istatistik ya da haber başlığı değildir; her biri bir hayatın, bir ailenin, bir geleceğin yok oluşudur. Bizler, bir kadının daha zarar görmemesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları almaya kararlıyız. Tarsus Belediyesi olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, dayanışmayı büyütmeye ve şiddetin her türlüsünün karşısında cesaretle durmaya devam edeceğiz' dedi.