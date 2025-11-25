Mersin'de bin 800 rakım üzerinde Torosların eteğinde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojini uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde kendini gösterdi. İlçe merkezinde yağmur kısa süreli etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü. İlçe sınırlarında bin 800 rakımlarda Toros dağlarının eteklerinde yağan kara bölgede hayvancılıkla uğraşan Yörükler yakalandı. Karaman Ayrancı ile Erdemli ilçe yolunun belirli bir noktasında kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı cep telefonu kameraları ile görüntülendi.