Mersin’de istiridye mantarı üretimine ilgi artarken, Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim iş birliğiyle açılan kursta dönemin ilk hasadı yapıldı. Kursiyerler hem üretim tecrübesi kazandı hem de kendi geçimlerini sağlayacak yeni bir gelir kapısı edindi.

Tarsus Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle İstiridye Mantarı Üretim Kursu düzenlendi, dönemin ilk hasat heyecanı da yaşandı. Uluslararası geçerliliği olan ve e-Devlet üzerinden erişilebilen resmi sertifika sağlayan kurs ile tarım ve girişimcilik alanında yeni bir umut kapısı oluşturduğu belirtildi.

Kurs kapsamında, mantar üretimine giriş, üretim ortamının hazırlanması, kompost ve misel hazırlığı, istiridye mantarına dayalı hastalıklarla mücadele, hasat yöntemleri ile satış ve pazarlama stratejileri konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Pazar talebi yüksek, düşük maliyetli ve sürekli gelir sağlayabilen istiridye mantarı, girişimciler, çiftçiler ve evinde üretim yapmak isteyen bireyler için ideal bir ürün olarak öne çıktığı ifade edildi. Kurs boyunca katılımcıların, mantar üretim sürecine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak kendi üretimlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olduğu da aktarıldı.

"600’ün üzerinde kursiyerimizi mezun ettik"

Kurs döneminin ilk hasadı da Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Boltaç, hasat etkinliğinde yaptığı açıklamada, kursun hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Boltaç, "Bugün burada hep birlikte emeğin meyvesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlerimize geleceğe dair, evlerinin geçimlerini sağlayacak bir alan açıyoruz. Bugüne kadar 600’ün üzerinde kursiyerimizi mezun ettik ve 100’ün üzerinde de iş yeri açmalarına yardımcı olduk. Bu konuda bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kursumuzdan faydalanan genci yaşlısı, kadını ve erkeği ile bütün kursiyerlerimize hayatta başarılar diliyorum" dedi.