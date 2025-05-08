Mersin’in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi Anjiyografi Ünitesinde bir hastaya ilk kez kalıcı kalp pili takıldı.

Tarsus Devlet Hastanesin acil servine kalp ritim bozukluğuyla gelen 80 yaşındaki Sait K’ye, Kardiyoloji Bölümünden Uzman Dr. Rıdvan Bora ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla kalıcı kalp pili takıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, ’’Hastanemizde Kardiyoloji ekibi tarafından acil servise ciddi ritim bozukluğu ile gelen hastamıza ilk kalıcı kalp pili işlemi başarıyla uygulanmıştır. Uzm.Dr. Rıdvan Bora’ya ve anjiyografi ekibine teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kalıcı kalp pili uygulaması, ileri yaş hastalarda yaşam kalitesini artırmak ve ani kalp durmalarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Tarsus’ta ilk kez yapılan bu işlem, ilçede kardiyoloji hizmetlerinin geldiği nokta açısından çok önemli olduğu ifade edildi.