Tarsus’ta ‘Alo 153 TİM’ hattına gelen ihbar üzerine yapılan denetimde sağlıksız şartlarda taşınan 250 kilo balık ele geçirilerek imha edilirken, sorumlular hakkında idari işlem uygulandı.

Tarsus’ta halk sağlığını tehdit eden önemli bir gıda riski, Tarsus Belediyesi ‘Alo 153 TİM’ hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle önlendi. Ferahim Şalvuz Mahallesi 1651 Sokak’ta açık kasa bir pikapla seyyar olarak satışa sunulan 12 kasa, toplam 250 kilogram balığın sağlıksız şartlarda taşındığı ve satış için hazırlandığının tespit edilmesi üzerine balıklara el konuldu. El konulan 250 kilogram balık, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisinde imha edildi.

Şahıslara idari yaptırım uygulandı

Zabıta ekipleri, sağlıksız şekilde satışa sunulmaya çalışılan balıklara el koyarken, ilgili şahıslar hakkında idari yaptırım uyguladı. Tarsus Belediyesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden her türlü girişime karşı anında müdahale etmeye devam edeceğini bildirdi.

"Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir girişime izin vermeyiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yapılan operasyonla ilgili değerlendirmede, "Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Ekiplerimiz, ‘Alo 153 TİM’ hattına gelen ihbarı hızla değerlendirerek ciddi bir gıda riskinin önüne geçti. Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir girişime izin vermeyiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.