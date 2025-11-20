Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anamur ilçesi Malaklar Mahallesi’nde yürütülen düzenleme ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak Hz. Osman Camii çevresi yeni görünümüne kavuştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Dağ, hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.

Büyükşehir ekiplerinin kısa sürede tamamladığı çalışmalar kapsamında, Hz. Osman Camii çevresinde çevre düzenlemesi ve asfaltlama işlemleri bitirildi. Mahalle için önemli bir merkez olan caminin; ibadet, taziye, mevlid ve çeşitli toplumsal etkinlikler için daha düzenli, temiz ve güvenli bir alana dönüştüğü belirtildi.

Malaklar Mahallesi Muhtarı Mustafa Dağ, açıklamasında Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ederek, "Başkanımız kısa süre önce bu alanın düzenleneceğini söylemişti. Altyapı tamamlandı ve asfaltlama süreci bitti. Çalışmalar mahallemize değer katıyor" dedi.

Muhtar Dağ, mahalle olarak talep ettikleri tüm hizmetlere karşılık aldıklarını belirterek, "Başkanımız bugüne kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Hizmetlerin devamı da geliyor" ifadelerini kullandı. Dağ, yapılan hizmetlerde emeği geçen belediye ekibine de teşekkür etti.

Gençlere ve çocuklara park alanı

Mahalledeki sosyal yaşamı güçlendiren bir diğer çalışmanın ise cami yanında yapılan park düzenlemesi olduğunu belirten Muhtar Dağ, çocuklar ve gençlerin güvenli bir oyun ve vakit geçirme alanına kavuştuğunu söyledi.

Bölgede 11 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında, Demirhan ve Çakırcılar mahallelerinde toplam 9 kilometrelik asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca Merkez Mahallesi’nde 1 kilometre ve Kadılar Bükü Mahallesi’nde 1 kilometre olmak üzere proje toplamda 11 kilometrelik bir yatırımla hayata geçirildi. Çalışmalarla bölge halkının ulaşım konforunun önemli ölçüde artırıldığı bildirildi.