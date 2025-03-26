Mersin’in Tarsus Belediyesi, kent genelinde daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bahar temizliği seferberliği başlattı.

Tarsus’ta yıl boyunca düzenli olarak sürdürülen temizlik çalışmaları, baharın gelişiyle birlikte daha da genişletildi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni çöp kamyonlarıyla mahallelerdeki atıkları düzenli olarak toplarken, süpürge araçları yolları temizliyor, sulama araçları ise cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. Böylece toz, çamur ve diğer çevresel faktörlerin neden olduğu kirlilik en aza indirilerek, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

Çöp toplama sistemlerini de yenileniyor

Tarsus Belediyesi, sokak temizliğinin yanı sıra çöp toplama sistemlerini de yeniliyor. Kullanılamaz hale gelen ve kötü kokuya sebep olan bozuk çöp konteynerleri tespit edilerek yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca belediyenin filosuna yeni katılan konteyner yıkama aracı sayesinde mevcut çöp konteynerleri düzenli olarak temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Çevre temizliği ve düzenini sağlamak amacıyla şehir genelinde budama ve moloz atıkları toplama hizmetini de sürdüren Tarsus Belediyesi, ev, site ve bahçelerden çıkan budama ve moloz atıklarını, ALO TİM 153 hattına bildirilmesinin ardından topluyor.

"Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, temiz bir şehrin ancak ortak bilinçle mümkün olabileceğini belirterek, "Hemşehrilerimize daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bahar aylarının gelmesiyle kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Mahallelerimizde temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerlerimizi yeniliyor ve yeni konteyner yıkama aracımız sayesinde düzenli olarak temizliyoruz. Temiz bir şehir, ancak ortak bilinçle mümkün olabilir. Biz üzerimize düşeni yaparken, vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda duyarlılık bekliyoruz. Hep birlikte daha temiz bir Tarsus için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.