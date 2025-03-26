Mersin İl Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik başlattığı ’Trafik Güvenliği’ eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların güvenliğini artırmak ve bilgilendirmek amacıyla merkez ilçelerdeki okullarda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda emniyet personeli tarafından Akdeniz ilçesinde Mehmet Fatih Deveci İlkokulu ile Toroslar ilçesinde Anafartalar İlkokul ve Anasınıfı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Anaokulu’nda öğrencilere güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten ve bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik ortamında yetişmeleri için gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.