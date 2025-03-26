Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı ilçesinde öğrencilere konforlu ve sessiz bir çalışma ortamı sunmak amacıyla okuma salonu açtı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete açılan okuma salonunun, öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve verimli vakit geçirebileceği sessiz ve rahat bir ortam sunduğu ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde eğitim alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken, Bozyazı’daki gençlerinde akademik başarılarını desteklemeye devam ediyor. Bozyazı ile birlikte 13 okuma salonu açan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde ders çalışabileceği alanlar oluşturarak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor. Bozyazı’daki okuma salonu, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için sessiz ve düzenli bir ortam sunuyor. Bu tür sosyal projeler, gençlerin eğitime daha iyi odaklanmasına yardımcı olurken, toplumdaki kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Bozyazı Şubesi’ne yakın olan okuma salonu, öğrencilerin ders sonrası tekrar ve test çözümü için ilk durağı oluyor.

"Her yaştan vatandaşımızı okuma salonumuza bekliyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Bozyazı Okuma Salonu’nda görevli Mesut Argındoğan, "Öğrencilerimiz sessiz ve nezih bir ortamda ödevlerini yapabiliyor, testlerini çözebiliyor, derslerine çalışabiliyorlar. Bunun yanında sadece okuma yapmak isteyenler için kitaplarımız da mevcut. Ansiklopedilerimiz, romanlarımız, hikayelerimiz var. Sınırsız, kahve ve çay ikramlarımız da mevcut. Her yaştan vatandaşımızı okuma salonumuza bekliyoruz" dedi.

Okuma salonundan faydalanan öğrencilerden Nursena Gedik de salonun kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Sabah kurstan çıktıktan sonra öğrendiklerimizi pekiştirmek amacıyla okuma salonunda sessiz ve sıcak bir ortamda ders çalışıyoruz. Konu tekrarı için burası iyi oluyor. Kurs merkezine de yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Murat Bostan ise salonun ders çalışmaya çok elverişli olduğunu belirterek, "Burası oldukça güzel, sessiz, ferah bir ortama sahip. Kurs merkezinden sonra buraya arkadaşlarla birlikte ya da tek başıma gelip konu tekrarı yapıyor, test çözüyor, kitap okuyorum. Eve göre daha verimli ders çalışıyorum"ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlanan Beyza Çınar da Bozyazı’da "Okuma salonu sessiz, rahat bir ortam sunuyor. Arkadaşlarımızla beraber ders çalışıyor, kitap okuyoruz. Sınırsız çay, kahve imkanımız da var" şeklinde konuştu.