Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen 'Su Seferberliği' etkinliğine denizden sahil güvenlik ekibi havadan ise paramotorlar afişle destek vererek suyun önemine dikkat çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç Ar-Ge ekibince yürütülen ve Erdemli Belediyesi'nin desteklediği çalışma kapsamında sahil bandında etkinlik düzenlendi. 'Su Seferberliği' çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı projeler, atölyeler ve çeşitli çalışmalar ziyaretçilerle buluştu. Organizasyonla, suyun önemine dikkat çekilerek toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Paramotorların havalandığı sahil güvenlik ekiplerinin ise denizden destek verdiği programa da suyun önemini anlatan sergiyle de mesaj verildi.

Tükenen kaynakların önemine dikkat çekmek amacıyla bu tarz etkinliklerin önemli olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin 2-3 aydır atölye çalışmalarında ortaya koydukları görselleri sergilediğini söyledi. Özdemirci, 'Burada maksat suyun, tükenen kaynaklarımızın önemine dikkat çekmek. Öğrencilerimizin gelecekte su tasarrufu yapmaları noktasında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Gördüğümüz kadarıyla öğrencilerimiz çok güzel besteler yapmışlar, çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar' dedi.

Gençlerin suyun önemine duyarlı olduğunu gördüğü için mutlu olduğunu aktaran Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğu, 'Gerek etkinliklerinde, gerek resimlerinde, gerek müzikle ifadelerinde bu hassasiyeti yakalamışlar. Suyun önemini kavramışlar bu da bizi sevindiriyor. Ümit ediyoruz kuraklık günler olmadan bu sene yaşadığımız gibi bol yağışlı günlerde iyi bir geleceğe sahip oluruz' diye konuştu.

Öğrencilerin hazırladığı proje ve çalışmaları inceleyerek çevreye duyarlı yaklaşımlarından büyük memnuniyet duyduğunun altını çizen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte belediyemiz olarak su farkındalığı etkinlik programındayız. Yüzlerce öğrencimizle etkinlik alanındayız. Güzel bir etkinlik oldu. Su farkındalığını göstermek için arkadaşlar da güzel çalışma yapmışlar. Şu anda da onları sergiliyorlar' şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gamze Üstattimli, 'Biz bugün burada su farkındalığı için toplandık. Sanatın gücünü kullanarak, müziğin gücünü kullanarak insanlara bir farkındalık göstermek istedik' derken Zeynep Ilgın Ünal, 'Dünyada temiz su kaynakları azalıyor. Biz de bunun farkındalığı için bugün buradayız' ifadelerini kullandı.

Şeval Gümüş ise, 'Su hayatımızın en temel kaynağı biz ne yazık ki sularımızı kirletiyoruz. Bizler de bu projeyle suyun hayatımızdaki önemine vurgulamak istedik' dedi.