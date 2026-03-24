Mersin'de yayımlanan 'SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporu' ile kentin iklim kriziyle mücadelesine yönelik 184 hedefin mevcut durumu ortaya konulurken, enerji, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlardaki ilerleme bilimsel verilerle açıklandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Raporda, 184 performans hedefi bilimsel analizlerle değerlendirilirken, Mersin'in güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları şeffaf şekilde ortaya konuldu. Yeşil Dönüşüm Ofisinin ikinci Danışma Kurulu Toplantısına kamu kurumları, üniversiteler, sanayi temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023-2025 SECAP İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyuna sunuldu. Kentin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmak amacıyla hazırlanan ve dijital erişime açılan rapor, kentte 2023 yılında hazırlanan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planında (SECAP) yer alan enerji, ulaşım, atık yönetimi ve tarım gibi hayati sektörlerdeki ilerlemeyi bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

'SECAP, Mersin'in iklim kriziyle mücadelesindeki en güncel ve kapsamlı rehberi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya, Mersin'in iklim kriziyle mücadelesindeki en güncel ve kapsamlı rehberi olan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kaya, raporun hazırlık aşamasında hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Süreci sadece verilerle değil, kentin dinamikleriyle zenginleştirdik. Kurum içi ve kurum dışı tüm haber kaynaklarını tek tek taradık ve 2023-2025 yılları arasında Mersin'in iklim hedeflerine hizmet eden her çalışmayı derleyerek konularına göre sınıflandırdık. İç ve dış paydaşlarımızla bir araya gelerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi masaya yatırdık. Dış paydaş ziyaretlerini de gerçekleştirerek başarılı olmuş yerel ve ulusal uygulamaları yerinde inceleyerek raporumuza dahil ettik' diye konuştu.

'Mersin'de ulaşım sektörü; emisyon azaltımı ve modernizasyon çalışmalarında en güçlü alan'

Raporun teknik omurgasının, Mersin'e özel hazırlanan 184 stratejik hedeften oluştuğunu söyleyen Kaya, 'Bu 184 stratejik hedefi mercek altına aldık ve teknik analizlerimiz sonucunda ulaşım sektörü; emisyon azaltımı ve modernizasyon çalışmalarıyla en güçlü alanımız olarak öne çıktı. Bunu sırasıyla atık yönetimi, tarım ve bina faaliyetleri izledi. Kentin geleceği için kritik olan kıyı alanları yönetimi, enerji ve sanayi faaliyetlerini ise 'geliştirilmeye açık alanlar' olarak belirledik ve bu alanlar için somut proje önerileri derledik' dedi.

'Mersin'in 'iklim karnesi' artık online'

Mersin'in 'iklim karnesi' olan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun ilk olarak iklim krizi ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini kurumsal, bütüncül ve uygulanabilir bir yapıya dönüştürmek amacıyla kurulan Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi İkinci Danışma Kurulu Toplantısında kurul değerlendirmesine alındığını ve 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasında 'www.mersin.bel.tr/dokumanlar/secap-izleme-ve-degerlendirme-raporu-2023-2025-1720585032' adresi üzerinden dijital erişime açıldığını hatırlatan Kaya, 'Bu 'iklim karnesi' vatandaşlarımız için bir rehber, akademisyenler için zengin bir veri seti, belediye birimlerimiz için ise bir iyileştirme el kitabıdır' diyerek, herkesi Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden Mersin'in İklim Raporunu incelemeye davet etti.

'İklim, enerji, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında politika ve projeler geliştiriyoruz'

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi ikinci Danışma Kurulu Toplantısında, 2023-2024 ve 2025 yıllarını kapsayan hedeflerin gerçekleşme durumlarını kapsayan 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) İzleme ve Değerlendirme Raporu; danışma kuruluna sunularak mevcut durum analizine yönelik bilgilendirme gerçekleştiridi. Mersin Yeşil Dönüşüm Ofisi İkinci Danışma Kurulu Toplantısında kentteki mevcut durum ve ilerleme düzeyi hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını ifade eden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Dönüşüm Ofisi Sorumlusu ve Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, 'Ofisimiz; iklim, enerji, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında politika ve projeler geliştiren, uygulamaları koordine eden ve sonuçlarını ölçerek izleyen bir merkez. Aynı zamanda vatandaş katılımını önceleyen eğitim, farkındalık ve yeşil beceriler alanında çalışmalar yürüterek toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil etmeye hedeflemektedir' dedi.