Mersin'in Silifke ilçesinde sahnelenen 'Bisküvi Adam' oyunu, 4 günde 6 seansta yaklaşık 2 bin 400 çocuğu tiyatroyla buluştururken, miniklere dostluk ve dayanışma mesajı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu, sevilen çocuk oyunu 'Bisküvi Adam' ile Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde, Silifke ilçesindeki küçük hanımlar ve küçük beylerle buluştu. Minik izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, hem eğlenceli hem de öğretici içeriğiyle çocuklara keyifli anlar yaşattı. 10-13 Mart tarihleri arasında Silifke'de sahnelenen oyun kapsamında 4 gün boyunca 6 seans gerçekleştirildi ve yaklaşık 2 bin 400 Silifkeli minik seyirci tiyatroyla buluştu.

Tiyatro ile çocukların dünyası rengarenk oluyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, her sezon olduğu gibi bu sezon da çocukların dünyasına dokunan oyunları sahnelemeyi sürdürüyor. 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında Mersin genelindeki minik seyirciler tiyatro ile tanıştırılıyor. Çocukların beğeniyle izlediği 'Bisküvi Adam' oyunun, bir evin saatinde yaşayan Guguk Beyin ansızın kısılan sesi nedeniyle ev sahipleri tarafından çöpe atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Mutfaktaki arkadaşları tuz, biber ve sonradan aralarına katılan poşet çay ile fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam, dayanışma içinde bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Oyunda çocuklara dostluk, dayanışma ve birlikte çözüm üretmenin önemi eğlenceli bir dille anlatılıyor.

'Tiyatro izlemeyen çocuk kalmayana kadar bu proje devam edecek'

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Güvenç Gümüş, 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 10-13 Mart tarihleri arasında Silifkeli miniklerle buluştuklarını anlatarak, 'Küçük hanımlarla ve küçük beylerle buluştuk. 4 günde yaklaşık 2 bin 400 minik seyircimizle bir araya geldik. Biz çok eğlendik, onlar da çok eğlendi. Çok keyifli bir dört gün geçirdik. Altı seansla beraber olduk buradaki miniklerle. Tiyatro izlemeyen çocuk kalmayana kadar bu proje devam edecek' dedi.

Bisküvi Adam oyununun dostluğun önemini ve birleştirici gücünü anlattığını kaydeden Gümüş, 'Guguk kuşumuz rahatsızlandı. Hep beraber el birliğiyle, arkadaşça destek olup 'poşet çay' hanımdan da yardım isteyip onun şifalı otlarıyla onu iyileştirdik. Arkadaşlarımıza, miniklerimize de burada dostluğun önemini anlatmaya çalıştık. Müzikli, danslı bir oyun. Hep beraber hem dans edip hem şarkılar söyleyip hep beraber eğleniyoruz' diye konuştu.