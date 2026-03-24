Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan Tekeli 100. Yıl Örtülü İlkokulu'nda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası coşku içinde kutlandı.

Öğretmen Mahmut Kaya'nın düzenlemesiyle gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende öğrenciler, günün anlam ve önemine uygun şiir ve yazılar okudu. 2-A sınıfı öğrencilerinin hediyeleşmesi ve tüm öğrencilere hediye dağıtılması programa ayrı bir renk kattı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yumurta tokuşturma yarışmasında öğrenci, öğretmen ve veliler kıyasıya mücadele etti. Ateş üzerinden atlama etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Programda, günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan semeni ile süslenmiş yoğurtlu darı keşkek, yoğurtlu buğday keşkek, pekmez tatlısı, çerez, baklava ile meyve ve sebze ikram edildi.

Kutlama programı, çekilen halaylarla sona erdi.