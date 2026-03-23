MESKİ'nin Mezitli Devlet Hastanesi için yürüttüğü atık su altyapı çalışmalarıyla, yaklaşık 2 bin 200 metrelik kanalizasyon hattı ve terfi merkezi kurulacak, proje tamamlandığında hem hastanenin altyapı ihtiyacı karşılanacak hem de bölge sakinlerinin yaşam kalitesi artacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, atık su altyapısı yatırımlarına tüm ilçelerde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni açılacak olan Mezitli Devlet Hastanesinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir projeyi kararlılıkla sürdürüyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Mezitli Devlet Hastanesi, Çamlıca Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarındaki atık sular, güvenli bir şekilde ana sisteme iletilecek. MESKİ'nin hastane odaklı başlayan yatırımı, aynı zamanda bölge sakinlerinin de yaşam kalitesini artıracak kalıcı bir çözüm sunacak.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapan Saltuk Buğra Şahin, 'Mezitli Devlet Hastanesi kanalizasyon hattı yapım işi kapsamında yaklaşık 2 bin 200 metre boru ve 1 adet terfi merkeziyle hastanemizin atık su problemini çözmüş olacağız' dedi.