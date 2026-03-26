Mersin'de baharın gelişiyle bir araya gelen ak pelikanlar, sergiledikleri uyumlu hareketlerle görsel şölen sunarken, o anlar dronla kaydedildi.

Toroslar ilçesi Kayrakkeşli köyünde baharın gelişiyle bir araya gelen ak pelikanlar, sergiledikleri uyumlu hareketlerle izleyenleri hayran bıraktı. Köy çevresinde toplanan pelikanların hareketleri, bölgede hayvancılıkla uğraşan Ayşe Erden tarafından dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Doğal yaşamın en güzel anlarından birine sahne olan görüntülerde, ak pelikanların uzun süre birlikte hareket ederek adeta görsel şölen sunduğu görüldü.

O anlara tanıklık eden Ayşe Erden ise 'Hayvanları otlatıyordum, bir anda kanat sesleri duydum. Gökyüzüne baktığımda çok sayıda kuşun bir arada olduğunu gördüm. Hemen eve koşup dronumu kaldırdım. Köyden biraz uzaklaşmışlardı, gökyüzünden görüntüledim. Gerçekten muhteşem görünüyorlardı' dedi.