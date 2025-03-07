Mersin’in Tarsus Belediyesi, kentin dört bir yanında kapsamlı bahar temizliği başlattı.

Kent estetiğini ön planda tutan ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışan Tarsus Belediyesi, baharın tazeliğini şehre taşıyor.Kentin dört bir yanı titizlikle temizlenip bakımdan geçiriliyor. Ekipler, parklardan yeşil alanlara, caddelerden sokaklara kadar her noktada yürüttükleri çalışmalarla Tarsus’u daha temiz, bakımlı ve ferah bir görünüme kavuşturduğu ifade edildi.

Temiz ve düzenli kent hedefiyle çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın daha ferah ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Tarsus’un güzelliğini hep birlikte koruyacağız. Baharın enerjisiyle yenilenen Tarsus’un sokaklarında, temizliğin ve düzenin farkını hep birlikte hissedeceğiz" dedi.