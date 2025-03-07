Siirt’te, 2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı IPARD başvuruları kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 56 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Programı IPARD başvuruları kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) değerlendirmelerini tamamladı. Bu çerçevede Siirt’te 56 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Projelere toplam 41 milyon 436 bin lira destek sağlanacağı belirtildi. Projelerin 55’i arıcılık, 1’i ise makine parkı yatırımı alanında olurken, tamamı kadın girişimciler tarafından hayata geçirilecek.

İlçelere göre proje dağılımı ise Siirt merkezde 7, Pervari’de 27, Şirvan’da 14, Kurtalan’da 2, Tillo’da 2, Baykan’da 2 ve Eruh’ta 2 proje şeklinde gerçekleşti.