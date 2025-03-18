Tarsus'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Nusrat Mayın Gemisi’nde anma etkinliği düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte şehitler anıldı, dualar edildi.

Tarsus'taki etkinlikler, Çanakkale Savaşının seyrini değiştiren ve tarihin en önemli simgelerinden biri olan Nusrat Mayın Gemisinde gerçekleştirildi. Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Hasan Hüseyin Yörük, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Atatürk Anıtına, kaymakamlık makamı çelengi, garnizon komutanlığı çelengi, Tarsus Belediyesi Başkanlığı çelengi, Muharip Gaziler Derneği Çelengi ve Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Çelengi sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Çanakkale Zaferinin kahramanlarını ve vatan uğruna can veren şehitleri anmak için düzenlenen program, duygu dolu anlara sahne oldu.

Anma etkinlikleri kapsamında törenin ardından Tarsus Şehitliği ziyaret edilerek, şehitler için dualar edildi.

Kaynak: İHA