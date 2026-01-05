Yörük Türkmen Vakfı Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşide, Mersin’in kurtuluş süreci ve 3 Ocak ruhu bir kez daha hatırlatıldı.

Yörük Türkmen Vakfı Mersin Vakıf binasında gerçekleştirilen söyleşide, Mersin’in yakın tarihi ele alındı. Etkinlikte, tarih öğretmeni Burhan Özacun, 1. Dünya Savaşı sonrası Mersin’in işgali, Toroslar’daki Kuvayı Milliye direnişi ve 3 Ocak 1922’de kentin kurtuluşuna uzanan süreci katılımcılarla paylaştı.

Moderatörlüğünü Vakıf İl Başkan Yardımcısı Av. Şerife Arıcı Yıldız’ın üstlendiği program, şehitler anısına yapılan saygı duruşunun ardından Vakıf İl Başkanı Berdan Tun’un açılış konuşmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Berdan Tun, Atatürk’ün veciz sözlerinden yola çıkarak Mersin’in bir Yörük yurdu olduğunu vurguladı. Tun, “3 Ocak ruhuna her zaman sahip çıkacağız. Bu toprakların bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldığını asla unutmayacağız” dedi. Tun ayrıca vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti.

Programda konuşan Moderatör Av. Şerife Arıcı Yıldız ise günün anlam ve önemine dikkat çekerek,

“Bugün 3 Ocak’ı anlamak ve bu günü tarihe yazan kahramanlarımızı anmak için buradayız. Mondros sonrası Anadolu’yu parçalamayı hedefleyen emperyalist planlara karşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla başlayan bağımsızlık mücadelesi Mersin’de de kararlılıkla sürdürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Arıcı Yıldız konuşmasını,

“3 Ocak 1922’nin kararlılığıyla ve 2026’nın sorumluluğuyla, milli mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine ve Mersin’imize ilelebet sahip çıkacağız. 3 Ocak onur günümüzdür; bu onuru sonsuza kadar taşıyacağız” sözleriyle tamamladı ve tüm Mersinlilerin 3 Ocak Kurtuluş Günü’nü kutladı.

Daha sonra söz alan tarih öğretmeni Burhan Özacun, 1. Dünya Savaşı sonrasından başlayarak Toroslar’da yürütülen Kuvayı Milliye direnişini, Mersin’in işgal sürecini ve 3 Ocak 1922’deki kurtuluşunu tarihsel belgeler ışığında anlattı.

Katılımcıların da görüş ve katkılarını paylaştığı söyleşi, Vakıf İl Başkanı Berdan Tun’un Burhan Özacun’a keyfiye takdim etmesiyle sona erdi.