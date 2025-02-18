Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılından beri düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazanan ’Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda seçilen fotoğraflar için Eskişehir’de sergi açıldı.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından ’Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ düzenlendi. Bu yıl uluslararası boyuta taşınan organizasyon, 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi. Toplam bin 988 katılımcı, 8 bin 776 eserle yarışmaya katılım sağladı. Yarışma bu yılın konusu olan ’Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı’ ile birlikte toplam 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Yarışmada seçilen fotoğraflar ile Vega Outlet AVM’de sergi açıldı. Eskişehirli fotoğraf severlerin sergiyi 20 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaret edebileceği belirtildi.

Bir eser Bakan Yumaklı tarafından ’Bakan Özel Ödülü’ne layık görüldü

Burma kentinden yarışmaya katılım sağlayan Kyaw Zay Yar Lin, ’Fishes Selling’ adlı fotoğrafıyla 1’inci oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Thirumalai Ganesh Sheerapathi, ’Oasis’ adlı fotoğrafıyla 2’nci ve Rusya’dan Elena Kononova, ’Reindeer Ride’ adlı fotoğrafıyla 3’üncü oldu oldu. Ulusal 1’incilik ödülünü ’Acı Yol’ adlı fotoğrafıyla Beytullah Eles, 2’ncilik ödülünü ’Buz Balıkçısı’ adlı fotoğrafıyla Özgen Beşli ve 3’üncülük ödülünü ise ’Süpürgeci Zanaatkarlar’ adlı fotoğrafıyla Nevzat Yıldırım aldı. Ayrıca 1 eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından ’Bakan Özel Ödülü’ne layık görüldü. Bakan Özel Ödülü’nü ’Küçük Çoban Kız’ adlı fotoğrafıyla Mehmet Şah Deniz aldı.

"Tüm fotoğraf sever vatandaşlarımızı sergiye bekliyoruz"

Serginin açılış töreninde konuşma yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi, şehir yaşamının yoğun ve stresli koşturmacasında fotoğraflarla da olsa kırsal yaşamı, köylerimizde gerçekleşen tarımsal faaliyetleri, ormanlarımızı, hayvancılık faaliyetlerimizi görmek isteyen sanatsever vatandaşlarımız için güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yıllardır düzenlediği yarışma bu yıl uluslararası alanda fotoğrafların yer aldığı bir konum kazandı. Hem ödül almaya hak kazanan hem de gösterime sunulan fotoğrafların yer aldığı sergimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. 20 Şubat akşamına kadar devam edecek olan tüm fotoğraf sever vatandaşlarımızı sergiye bekliyoruz. Sergimizin açılmasında desteklerini sunan Vega Outlet AVM çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.