Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarım sınıfı öğrencileri, bahçede elma hasadı gerçekleştirdi.

Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde tarım sınıfı öğrencileri, uygulamalı eğitim çerçevesinde elma hasadı yaptı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve öğrencilerle beraber Bulgurlu köyünde elma hasadı yaptıklarını aktaran Okul Müdürü Enver Yaşar, "Yüksekova Ziraat Odasıyla yaptığımız iş birliği çerçevesinde okulumuzda tarım bölümünü açtık. Açtığımız 3 sınıfımızla beraber buradayız ve Yüksekova için önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Aslında sadece kitaplara bağlı kalmadan insanlar becerikli girişimler yapıyor. Öncelikle bizim tarım alanına, tarım atölyesine ihtiyacımız var. Bu iki konu için girişimler yaptık. İnşallah kısa sürede bunları hizmete alacağız. Biz de bu bölümün daha iyi şekilde işlevi için öğrencilere uygulamalı olarak gösterdik. Bugün de Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendislerinin de katılımıyla elma hasadını iyi bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.