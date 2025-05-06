Nisan ayında 191,8 milyon dolarlık ihracat yapan Antalya’da, yaş meyve sebze ihracatı geçen yıla göre yüzde 17,7 arttı. Tarım sektörü yılın ilk 4 ayında yüzde 7,7 artışla 468,3 milyon dolara ulaşarak kent ihracatının yüzde 62’sini oluşturdu.

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre, Antalya’nın 2025 yılı Nisan ayı toplam ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 191 milyon 822 bin dolar oldu. Bu dönemde ihracatın yüzde 57’si tarım sektöründen sağlandı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 55 olan tarımın ihracattaki payı bu yıl yüzde 2 artış gösterdi. Sanayinin payı yüzde 25’ten yüzde 29’a çıkarken, madencilik sektörünün payı yüzde 20’den yüzde 13’e geriledi.

Nisan ayında tarım sektörü ihracatı yüzde 4,6 artışla 110 milyon 101 bin dolar olurken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 17,7 artışla 67 milyon 652 bin dolara yükseldi. Antalya, Türkiye’nin Nisan ayındaki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 28,5’ini tek başına gerçekleştirdi. Yıl genelinde ise bu oran yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı aynı dönemde yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış göstererek 7 milyon 724 bin dolara ulaştı. Ancak Türkiye geneline bakıldığında Antalya’nın süs bitkileri ihracatındaki ağırlığı dikkat çekti. Nisan ayında bu kalemde Türkiye ihracatının yüzde 51,7’si, yıl toplamında ise yüzde 41,2’si Antalya’dan yapıldı.

4 aylık toplamda da tarım sektörü önde

Ocak-Nisan dönemini kapsayan ilk 4 ayda Antalya’nın toplam ihracatı yüzde 2,1 artarak 756 milyon 415 bin dolara çıktı. Bu dönemde tarım ihracatı yüzde 7,7 artışla 468 milyon 324 bin dolara yükseldi. Antalya, Türkiye’nin toplam tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,9’unu gerçekleştirdi. Bu oran hem Nisan ayında hem yıl toplamında sabit kaldı.

Yaş meyve sebze ihracatı 4 aylık dönemde yüzde 11’lik artışla 290 milyon 588 bin dolara çıktı. Bu kalemde Türkiye genelindeki ihracat artışı yüzde 3 seviyesinde kaldı. Antalya’nın ilk 4 ayda süs bitkileri ve mamulleri ihracatı ise yüzde 3,5 artarak 29 milyon 310 bin dolara ulaştı.

İhracat kalemleri içinde dikkat çeken bir diğer grup olan "diğer tarım ürünleri" ise Nisan ayında yüzde 12,9 oranında azalarak 30 milyon 890 bin dolara düştü. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi ürünler yüzde 17,3 azalış gösterdi.

Sanayi ihracatı arttı, maden sert düştü

Nisan ayında Antalya’nın sanayi ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 artarak 55 milyon 373 bin dolara çıktı. Sanayi sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 25’ten yüzde 29’a yükseldi. Aynı dönemde Türkiye genelinde sanayi ihracatı yüzde 12,4 artış gösterdi. Antalya bu alanda Türkiye genelini geride bıraktı.

Madencilik sektörü ise ciddi bir gerileme yaşadı. Nisan ayında yüzde 32,6 oranında düşüşle 25 milyon 348 bin dolara gerileyen sektör, toplam ihracattaki payını yüzde 20’den yüzde 13’e çekti. Bu azalma Türkiye genelindeki yüzde 1,9’luk artışla ters orantılı bir tablo ortaya koydu.

2025’in ilk dört ayında madencilik ihracatı yüzde 13,7 oranında azalarak 99 milyon 483 bin dolara düştü. Türkiye genelinde bu dönemde madencilik ihracatı yalnızca yüzde 1 oranında gerilemişti. Antalya’nın maden ihracatında Türkiye içindeki payı ise hem Nisan ayında hem de yıl genelinde yüzde 5,4 olarak kaydedildi.

Aylık bazda daralma

2025 Nisan ayı ihracatı bir önceki aya göre değerlendirildiğinde, Antalya’nın toplam ihracatı yüzde 10,2 küçüldü. Türkiye geneli ihracattaki düşüş yüzde 10 olarak kaydedildi. Bu düşüşte en büyük etki tarım sektöründen geldi. Antalya’nın tarım ve gıda ihracatı bir önceki aya göre yüzde 18,3 küçülürken, Türkiye genelinde bu daralma yüzde 11,2 oldu.

Yaş meyve sebze ihracatı Antalya’da yüzde 17,7 azalırken, Türkiye genelindeki daralma yüzde 20,5 olarak ölçüldü. Süs bitkileri ve mamulleri ihracatı Türkiye genelinde yüzde 19,2 oranında azalırken, Antalya’da bu kalem yüzde 2 oranında büyüdü.

Sanayi sektöründe ise Antalya bir önceki aya göre yüzde 2 büyüme gösterdi. Türkiye genelinde bu kalemde yüzde 9,9’luk bir daralma yaşandı. Madencilik ihracatı da Antalya’da yüzde 6,4 oranında arttı. Bu rakam, Türkiye genelindeki yüzde 4,5’lik daralmaya ters bir eğilim ortaya koydu.

Antalya’nın Nisan ayı ihracatı, Türkiye toplam ihracatının yüzde 1,1’ini oluşturdu. Yılın ilk 4 ayı toplamında ise bu oran yüzde 1 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin sanayi ihracatının yüzde 0,4’ü, tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,9’u, maden ihracatının ise yüzde 5,4’ü Antalya kaynaklı oldu.

Antalya Ticaret Borsası tarafından hazırlanan verilerde, tarım ihracatının Antalya’daki ağırlığı Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek seviyede olduğu görüldü. Nisan ayında yaş meyve sebze ihracatının toplam tarım ihracatı içindeki payı Antalya’da yüzde 61,4 olurken, Türkiye genelinde bu oran yüzde 8,5 seviyesinde kaldı. Benzer şekilde, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının tarım içindeki payı Antalya’da yüzde 7 iken, Türkiye’de yalnızca yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.