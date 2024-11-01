DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından her hafta Hamidiye Mahallesinde kurulan antika pazarı vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden birisi olan BELTEM şirketinin destekleriyle Hamidiye Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde antika pazarı kuruluyor. Bu çerçevede, daha önce birçok kez açılan pazar, her hafta cumartesi günleri kurulmaya devam edecek. Nostaljiyi sevenlerin tarihe yolculuk yaptığı antika pazarında eski paralar ve eşyalar büyük ilgi görüyor.