Tokat’ın tarihi Yağıbasan Medresesi, ’Kelimelerin Simyası ve Sazdan Türküler’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Tokat’ın tarihi Yağıbasan Medresesi, her ay düzenlenen geleneksel ’İrfan Sohbetleri’ çerçevesinde bir başka programa ev sahipliği yaptı. ’Kelimelerin Simyası ve Sazdan Türküler’ başlıklı etkinlikte, akademisyen ve yazar Dr. Necdet Subaşı ile halk müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel konuk oldu. Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Kelimelerin gücü üzerine yolculuk

’Kelimelerin Simyası’ başlıklı konuşmasında kelimelerin insan zihni ve toplumsal hayat üzerindeki derin etkilerini ele alan Dr. Necdet Subaşı, düşüncelerin inşasında kelimelerin taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kelimelerin sadece birer iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda birer anlam taşıyıcısı ve duygu aktarıcısı olduğunu belirten Subaşı, kelimelerin gücünü anlamanın daha sağlıklı bir toplum inşa etmek için büyük bir adım olduğunun altını çizdi.

Sazdan türküler: Bayram Bilge Tokel’den unutulmaz ezgiler

Etkinliğin ikinci bölümünde, halk müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel bağlamasıyla sahne aldı. Tokel, Türk halk müziğinin en güzel örneklerini seslendirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, katılımcılara hediye takdimi ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.