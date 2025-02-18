Vodafone, şebeke bulut sistemlerini siber saldırıların büyük tehdidinden koruyacak olan Siber Kurtarma Çözümü’nü (CRS) devreye aldı. Bu çözümle şebeke sistemlerinde değiştirilemez bir yedekleme sağlandı.

Vodafone Türkiye, şebeke bulut sistemlerinin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. DELL EMC ürünü olan CRS (Siber Kurtarma Çözümü) ile sistemlerini daha güvenli hale getiren operatör, bu çözümle şebeke sistemlerinde değiştirilemez bir yedekleme sağladı ve böylelikle olası bir saldırıdan tam bütünlükle kurtulmayı güvence altına aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için çalışırken, bir taraftan da sistemlerimizin güvenliği için de önlemler alıyoruz. Bu kapsamda etkili bir siber kurtarma mimarisiyle dizayn edilmiş olan DELL firmasının CRS Cyber Vault ürününü şebeke bulut sistemlerimize entegre ettik. CRS ürününü sistemimize entegre ederek, şebeke ekipmanlarımızın olası bir saldırıda risklerini azaltmayı hedefliyoruz. 5 LTC sahamızda kurduğumuz bu ürünü felaket önleme merkezimize replike edip bütün şebeke bulut sistemlerimizi güvence altına aldık. Bu sistemde yedeklerimizin bir kopyası bilgisayar korsanlarının erişemeyeceği sanal kasa dediğimiz çok güvenli kapalı bir sistemde saklanacak ve olası bir veri kaybında sistemlerimizi kayıpsız şekilde tekrar ayağa kaldırabileceğiz. Ayrıca olası bir siber saldırıda müşterilerimizin erişim problemlerini de minimumda tutarak, erişimi en hızlı şekilde tam kapasiteyle devam ettireceğiz."