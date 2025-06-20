Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır her cuma kurulan "Cuma Hayvan Pazarı" şap hastalığı görülmesi üzerine kapatıldı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır cuma günleri kurulan Cuma Hayvan Pazarı, hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kapatıldı. 2 hafta hizmet veremeyecek olan pazarda, 4 asırdır güveç ve kavurma geleneğini yaşatan kavurmacıların ise hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

Büyükorhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Büyükorhan Cuma Hayvan Pazarı Bursa bölgesindeki hayvan pazarlarında şap hastalığı görüldüğünden dolayı 2 hafta süreyle hizmete kapatılmış olup kavurmacılar açık olacaktır. Tüm halkımıza ilanen duyurulur" ifadeleri kullanıldı.