Aydın’ın Köşk ilçesinde ‘Tatili Hak Ettin, Jandarma Sürprizle Geldi’ faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, öğrencileri hem bilgilendirdi hem de hediyelerle minikleri sevindirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, JAK Tim Komutanlığı, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince 2024-2025 Eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle "Tatili Hak Ettin, Jandarma Sürprizle Geldi" faaliyeti gerçekleştirdi. Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri, onların azimleri kutlayıp, verdikleri minik hediyelerle mutluluklarına ortak oldu.

Etkinlikte çocuklara ‘iyi tatiller’ dileklerinde bulunan ekipler, aynı zamanda tatilde herhangi bir suçun mağduru olmamaları için çocuklara Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık, Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik ile Deprem Farkındalık Eğitimi verdi. Jandarma Köpek Timlerince yapılan gösteriler de renkli sahneler ortaya çıkarken, minikler hem unutulmaz bir gün geçirdi hem de eğitimlerle daha bilinçli hale geldi.