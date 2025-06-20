TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre, Ankara’da Mayıs 2025’te 11 bin 975 konut satışı gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla yüzde 21,4 artış gösteren satışlarda ikinci el konutlar öne çıktı. Gayrimenkul PR, piyasadaki hareketliliğin satıcılı bir döneme işaret ettiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ankara Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Mayıs 2025’te Ankara’da 11 bin 975 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 9 bin 861 olan satışlar, bu yıl yüzde 21,4 artarak dikkat çekti. Türkiye genelinde ise konut satışları yüzde 17,6 artışla 130 bin 25’e ulaştı.

İKİNCİ EL KONUTLAR TERCİH EDİLİYOR

Gayrimenkul ekonomisi ve pazarlama alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR, Ankara’daki konut piyasasını analiz etti. Satılan konutların 2 bin 631’i ipotekli, 9 bin 344’ü diğer türden, 3 bin 70’i sıfır ve 8 bin 905’i ikinci el olarak gerçekleşti. Satışların yüzde 70’ini ikinci el konutlar oluştururken, sıfır konutların yüksek fiyatları nedeniyle tüketiciler pazarlık imkânı sunan ikinci el piyasasına yöneldi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTSA DA PAYI DÜŞÜK

İpotekli satışlar yüzde 76 artış gösterse de toplam satışlardaki payı yüzde 10’da kaldı. Yüksek faiz oranları, krediyle konut alımını sınırlıyor.

Gayrimenkul PR, “Ankara’da konut fiyatları reel olarak yüzde 9 düştü. Mevduat gelirleriyle 5 milyon TL’ye kadar olan konutlar alıcı buluyor. Takaslı satışlar da tapuda çift işlem olarak yansıyor, bu da satış artış oranlarını yanıltıcı kılabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da TÜİK verilerine göre Mayıs ayı içerisinde ilçe düzeyindeki konut satış sayıları şöyle:

Akyurt: 218

Altındağ: 966

Beypazarı: 74

Elmadağ: 51

Etimesgut: 1016

Gölbaşı: 499

Haymana: 20

Kahramankazan: 102

Keçiören: 1656

Kızılcahamam : 87

Mamak: 1441

Polatlı: 285

Pursaklar: 357

Sincan: 1456

Yenimahalle: 1283

Çankaya: 1973

Çubuk: 378

Şereflikoçhisar: 52