Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

İl Başkanı Aldemir, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve kurtuluş anlamı taşıdığını belirterek, bu mübarek ayın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bayramların; küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Ramazan boyunca sabır, hoşgörü ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydeden Aldemir, bayramın bu değerleri daha da pekiştirdiğini vurguladı. Tüm vatandaşların bayramda sevdikleriyle bir araya geleceğini belirten Aldemir, toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti.

Mesajında özellikle gaziler, şehit aileleri, depremzedeler ve Filistin halkının unutulmaması gerektiğini dile getiren Aldemir, “Bu bayramda sadece yakınlarımızı değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi de hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Aldemir, sözlerini Ramazan Bayramı’nı kutlayarak tamamladı ve bayramın Türkiye’ye, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni etti.