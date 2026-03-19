18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü kapsamında, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Şehit Emrah Şahin’in ailesini Yenişehir ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Özdemirci, vatan uğruna can veren aziz şehitlerin emanetlerinin milletin baş tacı olduğunu vurguladı. Şehit Emrah Şahin’e Allah’tan rahmet dileyen Özdemirci, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, şehit ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.