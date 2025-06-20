2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kayseri’de 315 bin öğrenci karne heyecanını yaşarken, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de ilçede öğrenim gören öğrencilere karne hediyesi dağıttı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sonunda Kayseri’de bin 123 okulda öğrenim gören 315 bin 44 öğrenci karnelerini aldı. Okullarda görev yapan 23 bin 84 öğretmen de dönemin sonunda karnelerini dağıttı. Eğitim-öğretim yılının son gününde de Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçedeki tüm ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere akıl ve zeka oyunları seti hediye etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Bünyan Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla anlamlı bir karne hediyesi dağıttı. İlçede bulunan tüm ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere akıl ve zeka oyunları seti hediye edilerek, hem tatil döneminde keyifli zaman geçirmeleri hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunulması hedeflendi.

Başkan Selahattin Metin yaptığı açıklamasında, "Çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini önemsiyoruz. Bu küçük ama anlamlı hediyemizle onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Metin, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, eğitim camiasına ve velilere emekleri için teşekkür etti.