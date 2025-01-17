Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri, yarı yıl tatili öncesi takdir belgesi alamadıklarında yaşadıkları hüzünü, "Gassal" filminden esinlenerek çektikleri kliple anlattı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, 4 milyondan fazla izlenen ve büyük ses getiren "Gassal" dizisinden esinlenerek çektikleri kliple takdir belgesi alamadıklarında yaşadıkları hüzünü anlattı. Öğretmenlerin de oynadığı klipte, takdir belgesi alamayan bir öğrencinin hüznü "Gassal" dizisindeki sahneler canlandırılarak anlatıldı. Senaryo gereği, takdir belgesi alamayan bir öğrenci hüzün yaşarken, diğer öğrencilerin oluşturduğu orkestra tarafından "İçim Yanar" şarkısı söylendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.