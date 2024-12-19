Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki çöp alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ilıcabaşı Mahallesi Zindan Deresi mevkiindeki çöp alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallenin üstünü dumanlar kapladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Yüksek gerilik hatlarının geçtiği bölgeye elektrik dağıtım şirketinin personeli de geldi. İtfaiye ekipleri, alevlere titiz bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Ilıcabaşı Mahallesi’ni duman sardı.